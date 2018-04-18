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Кабинет Министров Украины утвердил бюджетную резолюцию на 2019-2021 годы. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства в среду, 18 апреля.

Согласно документу, в 2019 году предполагается рост ВВП на 3,6%, инфляция составит 6,5%, рост цен производителей повысится на 7,2%, а курс гривны составит 30,5 грн за один доллар, передает 112 Украина.

Прожиточный минимум с 1 января 2019 года прогнозируется на уровне 1 853 гривни, с 1 июля 2019 – 1 936 гривен, с 1 декабря 2019 – 2 011 гривен. 

Предполагается, что уровень безработицы в 2019 году составит 8,9%. Дефицит госбюджета предлагается установить на уровне 2,2% ВВП, предельный размер госдолга - 56% ВВП, предельный размер госгарантий – 3% доходов госбюджета.

В 2020 году ВВП прогнозируется на уровне 4% при инфляции 5% и курсе гривны 31,4 грн/1 доллар. Уровень безработицы ожидается на уровне 8,5%, а дефицит госбюджета – 2,0% ВВП.

В 2021 году ВВП ожидается на уровне 6,3% при инфляции 4,8% и курсе гривни 31,8 грн/1 доллар.

Отмечается, что прогнозные макропоказатели являются предварительными и могут быть изменены на основании уточненных статистических данных.

Ранее сообщалось, что госбюджет на 2018 год разработан с прогнозом инфляции 9%, ростом ВВП в 3%, номинальный ВВП ожидается на уровне 3 332,3 млрд гривен.

 
ForUm

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