За прошедшие сутки боевики осуществили 45 обстрелов позиций украинских военных, в результате один боец погиб, еще трое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении из запрещенной 152 мм артиллерии, стрелкового и снайперского оружия противник обстрелял укрепления вблизи Зайцево. Кроме этого, из 120 мм минометов оккупанты вели огонь по защитникам Троицкого, из минометов калибра 82 мм и гранатометов – в районе Новоалександровки, а из крупнокалиберных пулеметов – по защитникам Луганского.

На донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор обстрелял позиции в районе Водного и Гнутово, а минометы калибра 82 мм и гранатометы – применил по защитникам Новотроицкого. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по защитниках Авдеевки, Шахты «Бутовка», Пищевика, Верхнеторецкого, Талаковки, Павлополя и Каменки, из вооружения БМП – под Водяным и Павлополем, из крупнокалиберных пулеметов – в районе Опытного и Лебединского, а стрелкового оружия – вблизи Широкино и Невельского. Кроме этого, опорные пункты неподалеку Гнутово и Лебединского обстреливал вражеский снайпер.