За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 50 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на донецком направлении из запрещенных 120 и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники шахты «Бутовка», Невельского и Новотроицкого. Кроме этого, под огонь из 120-мм минометов попали наши позиции вблизи Николаевки, а 82-мм минометы и гранатометы противник применил в районе Песок и Водяного. Также из гранатометов противник открывал огонь по защитникам Талаковки, Гнутово, Богдановки и Авдеевки, из вооружения БМП – нашим укреплениям под Богдановкой, из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Опытного, Водяного и Талаковки, стрелкового оружия – в районе Лебединского, Верхнеторецкого, Марьинки, Камянки, Широкино и Авдеевки, а неподалеку Гнутово - велся снайперский огонь.

На луганском направлении боевики открывали огонь из 82 мм минометов по украинским укреплениям вблизи Новоалександровки и Попасной, из гранатометов - обстреляны защитники Луганского и Светлодарска, из крупнокалиберных пулеметов - наши позиции в Новолуганском, а снайперского оружия - вблизи Майорска и Новгородского.

В результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранение. Еще один наш защитник - получил боевое травмирование. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения и им оказана необходимая медицинская помощь.