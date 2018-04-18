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Украина готовит шестой иск против РФ в Европейского суда по правам человека, который касается украинских политзаключенных. Об этом рассказал заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина, сообщает пресс-служба Минюста.

По его словам, Украина подала 5 исков против России в связи с аннексией ней Крыму и конфликтом на Донбассе: два дела касаются нарушения прав человека в Крыму, два дела - нарушения прав человека на Донбассе, одно дело - вывоза детей из оккупированных территорий в Россию.

Лещина подчеркнул, что на данный момент идет работа над шестым иском, который касается украинских политзаключенных.

Также чиновник сообщил, что в ЕСПЧ находится около 100 индивидуальных исков от граждан относительно событий на Донбассе. По двум из ним - дела «Хлебик против Украины» и «Цезарь и другие против Украины» - уже вынесены положительные для Украины решения.
ForUm

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