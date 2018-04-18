Украина рассчитывает получить очередной транш кредита от Международного валютного фонда на сумму 2 млрд долл. в мае-июне текущего года.



Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Министр Александр Данилюк в интервью одному из телеканалов сказал, что Украине необходимо для получения транша решить несколько вопросов, в частности принять закона о создании антикоррупционного суда.

«Это должен быть закон, который удастся эффективно и быстро имплементировать, это является ключевым», - сказал министр.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует получение очередного транша кредита от Международного валютного фонда в начале третьего квартала текущего года. Нацбанк в 2018 году ожидает получения нашей страной около 2 млрд долл. от Международного валютного фонда, а также получения правительством кредитов от Евросоюза и Всемирного банка.

Как говорится в материалах НБУ, это позволит увеличить международные резервы до 21,6 млрд долл. на конец текущего года, однако в 2019 и 2020 годах из-за пиковых выплат по внешнему государственному долгу платежный баланс будет сведен с дефицитом, и международные резервы несколько сократятся.