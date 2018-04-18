Нардеп Михаил Добкин заявил, что в ночь с 21 на 22 февраля 2014 бывший президент Виктор Янукович дважды общался по телефону с лидером «Правого сектора» Дмитрием Ярошом по «захвату» «Межигорья».

Об этом он сказал во время допроса в Оболонском суде Киева по делу о госизмене Януковича, передает Украинская правда.

Адвокат попросил его ответить, встречался ли он с Януковичем в Харькове до того, как тот сбежал из Украины и если да, то каковы были обстоятельства встречи.

«21 февраля по спецсвязи мне позвонил глава Администрации Президента Клюев и сказал, чтобы я ближе к ночи готовился к встрече главы государства», - сказал Добкин.

Он отметил, что через полтора часа Янукович позвонил ему лично и уточнил, все ли готово для его приезда и договорились, чтобы нардеп его встретил около 22:00.

По словам Добкина, вместе с Януковичем на двух вертолетах в Харьков прилетели его младший сын Виктор, какая-то женщина, глава АП Андрей Клюев.

Нардеп уточнил, что они не смогли сразу уехать из аэропорта, так как поступила информация о его заминировании и пришлось около часа ждать разрешения на выезд от администрации аэропорта.

«В настоящее время ему позвонили, и разговор я слышал, поскольку был рядом. Ему сообщили о том, что планируется захват Межигорья», - сказал Добкин.

Он добавил, что якобы Янукович озаботился в связи с этим, что в его резиденции находилось семь его личных невооруженных охранников, и он якобы планировал вылететь за ними, чтобы забрать их в Харьков.

«Я слышал, как он говорил с главой СБУ Якименко, через которого пообщался с Ярошем. Не знаю, о чем точно они договаривались, но после этого поступила информация, что захвата Межигорья не будет», - рассказал Добкин.

Нардеп уточнил, что позже у Януковича была повторная беседа с Ярошем, однако на этот раз она не увенчалась успехом и в «Межигорье» «зашли люди».

Также, по его словам, у экс-президента, около 3 или 4:00 были переговоры с Арсением Яценюком, который якобы обещал ему выполнение какого-то договора между властью и оппозицией.

Добкин отметил, что Янукович якобы верил оппозиции, а нардеп был критически настроен по этому поводу, о чем и говорил экс-президенту.

Кроме того, он рассказал, что и ему, и Януковичу, в течение всего времени его пребывания в Харькове, поступали угрозы с неизвестных номеров, в том числе, иностранных.

Добкин уточнил, что последний раз видел беглого президента утром, 22 февраля 2014, когда он был с «рабочим визитом» в Харьковской области.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.