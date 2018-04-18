Кабинет Министров может принять решение об отмене желтого сигнала светофора. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, которого на своей странице в Facebook процитировал его заместитель Юрий Лавренюк.



«Премьер-министр поддержал мое обращение и поручил Мининфраструктуры, МВД, Национальной полиции, Укравтодору и Укртрасбезопасности проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора, и в случае необходимости вынести соответствующий вопрос на заседание правительства», – отметил министр.

Он также сообщил, что распоряжением Кабмина была создана правительственная комиссия по техническому расследованию дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вчера в Кривом Роге. В ее состав вошли представители МИУ, Укртрасбезопасности, МВД, Нацполиции, МОЗ, Укравтодора и представители местных органов власти. «Возглавить эту комиссию поручено мне. У нас есть месяц, чтобы детально разобраться в причине этой ужасной аварии, в которой погибли 8 человек и 26 травмированы, 4 в тяжелом состоянии, и сделать соответствующие, а возможно и кардинальные выводы», – сообщил Омелян.

«Это очень правильная инициатива, потому что, проанализировав последние резонансные ДТП, все они связаны с проездом на желтый сигнал светофора. Некоторые водители не хотят понимать и трактуют это так, что одному еще можно, или другому уже нельзя, а потом погибают люди! Многие страны в мире отказываются от желтого сигнала светофора, должен быть только красный и зеленый и самая жесткая ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал», – подытожил министр.

Как сообщал ForUm, 17 апреля около 6:00 в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись маршрутка, легковой автомобиль и автобус. На месте ДТП погибли 8 человек, 21 – травмирован. Позже еще один человек скончался в больнице.

По данным СМИ, легковушка Mazda, которая протаранила маршрутку, проезжала перекресток на мигающий желтый сигнал светофора. После этого микроавтобус отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом.

Правоохранители задержали водителя Mazda. Ему объявили о подозрении. Сейчас он находится в больнице под конвоем. По данным медиков, его состояние оценивается как средней степени тяжести. 18 апреля суд планирует избрать водителю меру пресечения.