День пограничника в Украине теперь будет отмечаться 6 мая. Соответствующий указ Президента был одобрен сегодня, 18 апреля, на заседании Кабинета Министров, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

Разработкой нормативно-правового документа занималась Администрация Госпогранслужбы. По их мнению, установление Дня пограничника Украину 6 мая будет иметь духовно-патриотическое значение для личного состава, поскольку в этот день почитается память Георгия Победоносца, который является покровителем ведомства.

Ранее пограничники отмечали свой профессиональный праздник 28 мая, поскольку именно в этот день в 1918 году была создана пограничная охрана Российской СФСР.