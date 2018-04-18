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Министр обороны Украины Степан Полторак отстранил от должности начальника штаба — первого заместителя командующего ВМС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого.

Такое решение глава военного ведомства принял во время своего недавнего визита в Одессу, сообщает «Думская» со ссылкой на источники в Минобороны. 

Гладкий отстранен на время служебного расследования, предметом которого станут как отдельные финансово-экономические нарушения, так и информация о российском гражданстве супруги офицера Елены.

По данным издания, первые два года после начала войны она продолжала вместе с детьми жить на оккупированном полуострове. Дочь капитана первого ранга занимается плаванием и успешно выступала на соревнованиях за Центральный спортивный клуб армии РФ .

Обязанности начальника штаба временно исполняет первый заместитель Гладкого контр-адмирал Дмитрий Таран.

По информации об отстранении от должности (на самом деле зачисления в распоряжение МОУ) начальника штаба - первого заместителя командующего ВМС ВСУ

В то же время в пресс-центре Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины уточнили, что в настоящее время Гладкий зачислен в распоряжение министра обороны для определения дальнейшего служебного положения. «Причиной стали выявленные недостатки в служебной деятельности по результатам работы Главной инспекции Министерства обороны Украины в одной из воинских частей Военно-морских сил ВС Украины. Проверка также устанавливает наличие других факторов, которые могли привести к сложившейся ситуации», – говорится в сообщении.
ForUm

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