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Подконтрольный Кремлю Совет министров Крыма на заседании во вторник, 17 апреля, постановил передать в собственность РФ земельный участок площадью более 6,5 тыс. кв. м на острове Коса Тузла.

Такое решение принято после рассмотрения заявления ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Росавтодора, указывается в решении «крымского правительства», передает Интерфакс.

ФКУ Упрдор «Тамань» является заказчиком строительства Крымского моста. Транспортный переход соединит Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу.

«Осуществить безвозмездную передачу из собственности Республики Крым в федеральную собственность земельного участка площадью 6 530 кв.м, категория земель — земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования земельного участка — транспорт, расположенного по адресу: Республика Крым, Керчь, Коса Тузла», — говорится в документе.

Право федеральной собственности на землю возникает со дня утверждения акта приема-передачи.

«Это стандартная процедура передачи земельного участка из собственности субъекта федерации в федеральную собственность под нужды строительства федерального объекта инфраструктуры», — пояснил  представитель ФКУ Упрдор «Тамань».

«Собственником участка после завершения процедуры передачи станет Российская Федерация, правообладателем — ФКУ Упрдор «Тамань», подведомственное Росавтодору. Оформление передачи земельных участков по проекту находится в завершающей стадии», — уточнил собеседник агентства.

Крымский мост станет самым длинным в России (19 км) и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту откроется в мае 2018 года, грузовиков — осенью нынешнего года, поезда пойдут в декабре 2019 года.

Тузла — песчаный остров площадью 3,5 кв. км, длиной от 5 до 6,5 км и шириной около 0,5 км в Керченском проливе. Он находится между Керченским полуостровом Крыма на западе и Таманским полуостровом Краснодарского края на востоке.

Остров получил известность в 2003 году после начала территориального спора между Украиной и Россией из-за права собственности на Тузлу.  

Россия аннексировала АР Крым в марте 2014 года.
ForUm

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