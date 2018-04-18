Правительство Украины не будет принимать решения, которые могут привести к повышению цен на нефтепродукты. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Кабинет Министров не будет принимать никаких решений, которые будут расходиться с интересами граждан Украины. Это касается всех сфер жизнедеятельности государства, в том числе, ситуации на рынке топлива», - заявил он.

«Вопрос цены на топливо. Опять начинается турбулентность, какие-то прорицатели говорят о каких-то решениях по росту цен. Хочу заверить – ни одного решения не будет принято, которое может привести к монополизации, сговорам и повышению цен на топливо, - сказал Гройсман. – Все попытки создания искусственных монополий – неприемлемы. Все решения правительства будут честными и в интересах граждан».

Он подчеркнул, что доступ к недорогим нефтепродуктам должен получить каждый украинский водитель. А для этого нужно не только анализировать состояние дел на рынке, но и развивать собственное производство продуктов.

«Вопрос прорабатывается первым вице-премьер-министром Степаном Кубивым. Он понимает проблематику. Модернизируем страну и принимаем решения, которые позволяют быть сильнее», - сказал премьер.