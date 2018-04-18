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Количество погибших в ДТП в Кривом Роге возросло до девяти – в больнице умер от травм еще один человек, пострадавший в аварии. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на областное управление Национальной полиции.

Об умершем пока ничего не сообщается.

Как сообщал ForUm, 17 апреля около 6:00 в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись маршрутка, легковой автомобиль и автобус. В результате ДТП погибли 8 человек, 21 – травмирован.

По данным СМИ, легковушка Mazda, которая протаранила маршрутку, проезжала перекресток на мигающий желтый сигнал светофора. После этого микроавтобус отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом.

Правоохранители задержали водителя Mazda. Ему объявили о подозрении. Сейчас он находится в больнице под конвоем. По данным медиков, его состояние оценивается как средней степени тяжести. 18 апреля суд планирует избрать водителю меру пресечения.
ForUm

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