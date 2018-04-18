Министр внутренних дел Арсен Аваков и директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рей подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МВД.

«Мы провели встречу с директором ФБР Кристофером Реем и подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве по ряду вопросов. В частности, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью», - сказал Аваков.

Министр пояснил, что это рамочное соглашение между МВД и ФБР позволит сделать радикальный прорыв в вопросах, касающихся обмена информацией, доступа к тем или иным техническим возможностям.

«И одна из таких возможностей – это второй документ, который мы подписали между Нацполицией и Департаментом ФБР. Его усилия направлены на борьбу с организованной преступностью. С директором ФБР мы обсудили целый ряд угроз, которые поступают к нам от путинского режима. И также наметили некоторые общие шаги, которые позволят бороться с российской агрессией», - сказал министр.

Аваков рассказал, что во время встречи стороны обсудили задержание участников международной преступной платформы, известной как «Avalanche», которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров.

«Речь идет о задержании хакера, который обвинял США в использовании фальшивых документов и присвоены средств. Этот преступник был арестован в Полтаве. И сегодня мы вместе с представителями ФБР, еще раз вернулись к этой ситуации. Наши коллеги поблагодарили нас за работу наших специалистов. Совместная борьба с киберпреступностью будет продолжаться и дальше, поскольку это деятельность, которая не имеет границ и границ», - подчеркнул министр.

Напомним, 25 февраля украинские киберполицейские задержали хакера, которого разыскивали правоохранители 30 стран мира. Сеть «Avalanche» работала семь лет. В ее ликвидации были привлечены правоохранители 30 стран.

Федеральное бюро расследований (ФБР) – агентство Министерства юстиции США, которое выступает в роли федерального уголовного следственного органа и внутренней разведки (контрразведки). В юрисдикцию ФБР входят полномочия расследовать деятельность по поводу более чем 200 категорий нарушений и федеральных преступлений.