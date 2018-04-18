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Российская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске не ответила на предложение Украины передать 23 россиян, находящихся в украинских тюрьмах, в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

«Еще раз подчеркнула готовность украинской стороны как можно быстрее передать РФ 23 россиян, осужденных за преступления против территориальной целостности в обмен на украинце в РФ. Мы не получили ответа на это предложение», – отметила она.

Свою очередь, по словам Геращенко, представители ОРДЛО продолжают включать этих русских в свои списки как «ополченцев – жителей молодых республик». «РФ пока не проявляет никакого интереса к своим гражданам, сосланных в Украину», – подчеркнула она.

Также Геращенко сообщила, что в вопросе освобождения заложников пока без прогресса. «Нам не подтверждают десятки наших граждан, не дают по ним информации, зато упорно требуют отдать «беркутовцев» и других, непричастных к действиям Минских соглашений. Поэтому здесь будем продолжать работу для поиска компромисса и сближения позиции - для результата», – подытожила она.

Напомним, 4 апреля во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона заявила о готовности передать РФ 23 россиян, находящихся в украинских тюрьмах, в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ.
ForUm

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