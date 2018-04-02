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Из подтопленных улиц Ахтырки эвакуировали уже более 40 человек 50

Весеннее половодье подтопило часть Ахтырки Сумской области, на помощь населению поднят весь личный состав местной полиции. Проводится эвакуация населения.

Также в Полтавской области 1 апреля в результате интенсивного таяния снега возникла угроза подтопления частных жилых домов, автомобильных дорог и прорыва плотины прудов.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство относительно руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. 

Министерство здравоохранения досрочно разорвало контракт с ректором Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой.

Национальная полиция объявила в розыск народного депутата из фракции партии «Оппозиционный блок» Евгения Бакулина.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева убежден, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей.

С понедельника, 2 апреля, и до конца мая в Украине будет продолжаться весенний призыв на срочную военную службу.

Боевики нашли тело военнослужащего, пропавшего из воинской части в зоне проведения антитеррористической операции 29 марта.

С начала боевых действий на территории Донбасса погибли 70 военнослужащих Государственной пограничной службы Украины, 429 были ранены и 5 пропали без вести. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал. 

«Приватбанк» 30 марта 2018 года подал в районный суд Никосии (Кипр) официальный судебный иск в отношении PricewaterhouseCoopers (Кипр) и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (Украина).

Во время охраны правопорядка на матче «Мариуполь» - «Динамо» пострадали 9 полицейских.

30 марта 2018 прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд составленный детективами Национального антикоррупционного бюро Украины обвинительный акт в отношении председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой.

В Украине начинается сезон дорожных работ, который предусматривает внедрение новых норм контроля качества строящихся дорог, а также внедрение контроля нагрузки транспорта. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

За время проведения антитеррористической операции в результате подрыва погибли 2558 человек, 242 из них - дети. Об этом заявил начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности полковник Максим Комиссаров.

В Украине стартовала национальная кампания по выбору врача.
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