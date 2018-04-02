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В Полтавской области 1 апреля в результате интенсивного таяния снега возникла угроза подтопления частных жилых домов, автомобильных дорог и прорыва плотины прудов.

По данным ГосЧС, спасатели 52 раза привлекались для откачки талой воды в городах Полтава, Миргород, Пирятин, Зеньков, Решетиловка, поселках городского типа В.Багачка, Диканька, Котельва, Шишаки, Полтавском, Оржицком, Лубенском, Хорольском, Миргородском, Диканском , Пирятинском, Котелевском, Лохвицком, Зиньковском, Гребенковском, Гадяцком и Чернухинском районах.

Бойцы ГосЧС откачали 12250 куб. м. талой воды.

Работы по откачке воды на территории Полтавской области продолжаются.

Как сообщал ForUm, весеннее половодье подтопило часть Ахтырки, на помощь населению поднят весь личный состав местной полиции. Эвакуированы 43 человека.
ForUm

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