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Министр социальной политики Украины Андрей Рева убежден, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей.

«Я считаю, что в случае детей до пожилых родителей должна быть жесткая ответственность – нужно законодательно ввести серьезную ответственность – они тоже должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях», – сказал Рева, сообщает УНИАН.

Он отметил, что сейчас Министерство юстиции «воюет со злостными неплательщиками алиментов». «Я считаю это очень правильно. Посмотрите сколько тысяч нормально себя чувствующих взрослых мужчин, не считают нужным давать средства на воспитание и развитие своих детей. Буквально за месяц этим детям более 500 миллионов гривень было перечислено такими непутевыми родителями», – заявил Рева. 

Напомним, 6 февраля в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.  

В рамках выполнения закона об усилении ответственности за неуплату алиментов в Украине объявлены в розыск 7 тысяч человек. Почти 100 тысяч неплательщикам алиментов запрещен выезд за границу. 
ForUm

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