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Министерство здравоохранения досрочно разорвало контракт с ректором Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой, сообщает пресс-служба Минздрава. 

«На основании рекомендаций комиссии и ряда писем Государственной аудиторской службы, Государственной финансовой инспекции, Государственной казначейской службы относительно невыполнения НМУ требований контролирующих органов, МОЗ Украины приняло решение досрочно расторгнуть контракт с Екатериной Амосовой. В частности, по состоянию на март 2018 года остались невыполненными 12 пунктов требований ГФИ по результатам выявленных ревизией нарушений», – говорится в сообщении

В Минздраве подчеркнули, что соответствующий приказ был подписан 30 марта под №14-О. Согласно приказу Амосова с 16 апреля 2018 года будет освобождена от должности ректора НМУ за невыполнение условий контракта.

Напомним, 20 февраля Министерство здравоохранения отстранило от обязанностей ректора медуниверситета им. Богомольца Екатерину Амосову из-за срыва лицензионного экзамена для студентов-стоматологов «Шаг 1. Стоматология».

В свою очередь Амосова обвинила Минздрав в давлении и травле.

Супрун уверяет, что ректора Амосову отстранили от должности, чтобы разобраться в ситуации со срывом лицензионного экзамена для студентов-стоматологов.

26 февраля студенты и трудовой коллектив вуза объявили бессрочную забастовку, которая продлилась два дня.  

2 марта суд восстановил Амосову в должности, однако 6 марта ее снова отстранили.

30 марта комиссия Минздрава признала работу Амосовой неудовлетворительной и рекомендовала досрочно расторгнуть с ней контракт. 
ForUm

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