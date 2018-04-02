Фонд государственного имущества Украины исключил из перечня объектов на приватизацию в 2018 году ряд крупных предприятий.



Об этом говорится в приказе исполняющего обязанности главы ФГИУ Виталия Трубарова, опубликованном в газете «Ведомости приватизации», сообщает УНИАН.

В обновленном перечне отсутствует «Турбоатом», а также все анонсированные к продаже предприятия облэнерго («Хмельницкоблэнерго», «Тернопольоблэнерго», «Николаевоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Черкассыоблэнерго») и три из четырех теплогенерирующих предприятий («Херсонская ТЭЦ», «Днепровская ТЭЦ», «Криворожская ТЭЦ»).

В перечне остались «Одесский припортовый завод» (99,567% акций), «Сумыхимпром» (99,995% акций), «Центрэнерго» (78,29% акций) и «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» (68,009% акций), а также «Николаевская ТЭЦ», которая значится как объект малой приватизации.

Напомним, 18 января Верховная Рада приняла новую редакцию закона «О приватизации государственного и коммунального имущества».

2 марта документ подписал Президент Петр Порошенко. 7 марта закон вступил в силу.