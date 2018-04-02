также в разделеЭкономика
НБУ оштрафовал банки за отмывание денег почти на 68 миллионов 17
«Выбивать» долги по зарплатам будут мобильные группы Минюста 25
«Приватбанк» подал иск против PwC на $3 миллиарда 129
Правка Хомутынника: Аграрии грозят Верховной Раде свиными головами 174
МВФ требует от Украины поднять цены на газ 213
«Газпром» обжаловал решение суда по контракту с «Нафтогазом» на транзит газа 85
Нацбанк отменил суточные лимиты на покупку-продажу валюты 59
В феврале платежный баланс сведен с профицитом в $252 миллиона 42
Аслунд: Российский националист владеет значительной долей украинских облэнерго 86
В Украине запустили 4G 122
РФ разорвала соглашение с Украиной о поставках вооружения 106
«Газпром» отразит в отчетности выплату «Нафтогазу» $2,6 миллиарда 114
Украина готовит принудительное взыскание долгов «Газпрома» по всему миру 70
В Украине уже насчитали более тысячи миллионеров 42
ФГИ решил продать более 600 объектов малой приватизации 44
Кабмин не будет поднимать цену на газ для населения до июня 49
Украина завершила переговоры по созданию ЗСТ с Израилем 51
«Нафтогаз» решил переехать в новый офис 51

Фонд государственного имущества Украины исключил из перечня объектов на приватизацию в 2018 году ряд крупных предприятий.

Об этом говорится в приказе исполняющего обязанности главы ФГИУ Виталия Трубарова, опубликованном в газете «Ведомости приватизации», сообщает УНИАН.

В обновленном перечне отсутствует «Турбоатом», а также все анонсированные к продаже предприятия облэнерго («Хмельницкоблэнерго», «Тернопольоблэнерго», «Николаевоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Черкассыоблэнерго») и три из четырех теплогенерирующих предприятий («Херсонская ТЭЦ», «Днепровская ТЭЦ», «Криворожская ТЭЦ»).

В перечне остались «Одесский припортовый завод» (99,567% акций), «Сумыхимпром» (99,995% акций), «Центрэнерго» (78,29% акций) и «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» (68,009% акций), а также «Николаевская ТЭЦ», которая значится как объект малой приватизации.

Напомним, 18 января Верховная Рада приняла новую редакцию закона «О приватизации государственного и коммунального имущества».

2 марта документ подписал Президент Петр Порошенко. 7 марта закон вступил в силу.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги