Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство относительно руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на руководителя КДКП Виталия Грушковского.

По его словам, жалоба на Холодницкого поступила в КДКП в пятницу 30 марта.

Для принятия решения по жалобе у КДКП есть 2 месяца.

Грушковский также отметил, что члена комиссии, который будет заниматься изучением этой жалобы, изберет автоматизированная система.

Как сообщал ForUm, ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.

Глава САП будет настаивать на обнародовании всех записей, на которых основываются эти обвинения.