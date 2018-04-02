Во время охраны правопорядка на матче «Мариуполь» - «Динамо» пострадали 9 полицейских, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Стадион им.В.С.Бойка собрал около 10 тысяч болельщиков, которые пришли наблюдать за долгожданным матчем между киевским «Динамо» и местным «Мариуполем» в рамках 25 тура Премьер-лиги Украины по футболу.

Инцидент произошел в середине второго тайма у стадиона. Фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и применили петарды. С целью обезопасить других болельщиков полицейские вывели нарушителей за пределы стадиона. Однако товарищи стали на их защиту, выбежали со стадиона и начали швырять в сторону правоохранителей и служебный автотранспорт камни.

Среди пострадавших – 7 сотрудников роты особого назначения ГУНП в Запорожской области, которые несли службу в качестве приданных сил, сотрудник управления патрульной полиции Мариуполя и следователь Центрального отдела полиции. Повреждены два служебных автомобиля.

Гражданские лица за медицинской помощью не обращались, однако есть информация, что есть пострадавшие среди журналистов.

Полицейским оказана медицинская помощь.

Возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) и ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украина.

Безопасность игроков и болельщиков на стадионе обеспечена.