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Национальная кампания по выбору врача началась со 2 апреля, сообщает пресс-служба Минздрава.  

В то же время, процесс подписания деклараций с терапевтами, педиатрами и семейными врачами начался еще в прошлом году во время тестового режима работы электронного здравоохранения. На сегодня в системе зарегистрировано уже 106 тысяч деклараций.

«Выбрать своего врача – значит определиться с терапевтом, педиатром или семейным врачом, которому вы готовы доверить свое здоровье. Подписывая с ним декларацию, вы сообщаете государству, что деньги за ваше обслуживание НСЗУ должна направлять именно в то заведение, в котором работает выбранный вами врач», - пояснили в Минздраве.

Национальная кампания по выбору врача не имеет определенного срока: она будет длиться, пока все украинцы не определятся со своими врачами. Поэтому подписать декларацию можно как в апреле, так и в июне или октябре. В то же время  врачи могут обслуживать определенное количество пациентов: семейный врач – 1800, терапевт – 2000, педиатр – 900.

Как подписать декларацию с врачом и какие документы нужны - читайте здесь: https://goo.gl/3hxtmx

Пациент не должен выбирать врача по месту прописки или проживания. Эти и другие правила четко очерчены в порядке выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, утвержденном приказом Минздрава.

Другой важный документ – Порядок оказания первичной медицинской помощи – дает четкий перечень услуг, которые будет предоставлять терапевт, педиатр и семейный врач, вводит сервисные требования для медучреждений «первички» и формирует новую культуру взаимодействия врача и пациента.

Ранее Минздрав утвердил Порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь.
ForUm

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