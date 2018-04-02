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В Украине начинается сезон дорожных работ, который предусматривает внедрение новых норм контроля качества строящихся дорог, а также внедрение контроля нагрузки транспорта. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время специального совещания по вопросам развития дорожного хозяйства, сообщили ForUm’у в  департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Постепенно можно начинать работы на дорогах. Хотел бы обратить внимание на качестве выполнения работ - текущий и капитальный ремонт, в том числе. Кроме того, порядок на дорогах, слаженная работа на наших весовых комплексах - принципиально важный вопрос. Контроль надо обеспечить. Мы тратим миллиарды гривен на строительство, а затем нагружают и перегружают транспорт и, таким образом, разрушают дороги. У нас по разным оценкам около 50% транспорта ездит с нарушениями весовых норм. Должны это остановить», – сказал глава правительства.

По мнению премьер-министра, за неделю качественного контроля на дорогах порядок будет наведен. А через 3-5 лет ситуация в принципе изменится к лучшему.

При этом глава правительства предложил привлечь к этому процессу силы и средства Министерства внутренних дел. Речь идет прежде всего о камерах наблюдения. «У нас, например, есть 78 комплексов - давайте поставим камеры и все сделаем. Думаю, руководители МВД с удовольствием окажут помощь», - сказал Гройсман.

Напомним, ранее премьер-министр инициировал масштабный аудит качества дорог, прежде всего тех, которые отремонтировали в 2017 году, и требует привлечь к ответственности подрядные организации, некачественно выполнившие дорожные работы. 
ForUm

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