С понедельника, 2 апреля, и до конца мая в Украине будет продолжаться весенний призыв на срочную военную службу.

Об этом сообщил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко, передает Укринформ.

Согласно решению правительства, в апреле-мае в Вооруженные силы и другие военные формирования Украины для прохождения срочной военной службы будет отправлено 15 190 человек. Из них в ВСУ – 8990 лиц, в Государственную специальную службу транспорта – 1000 лиц, Госпогранслужбу – 1200 лиц, Нацгвардию – 4000 лиц.

«Призывные комиссии всех уровней начнут свою работу со 2 апреля и завершат ее 31 мая. 61,6 млн грн объемов расходов на призыв планируется перечислить до 6 апреля во все комиссии», - сказал Артеменко.

Как сообщалось, 15 февраля Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроки проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году.

В документе определены на 2018 год такие сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу: апрель-май и октябрь-ноябрь.