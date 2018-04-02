30 марта 2018 прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд составленный детективами Национального антикоррупционного бюро Украины обвинительный акт в отношении председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой.

Как сообщает пресс-служба САП, руководителю госоргана инкриминируется незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации (ч.3 ст.368-2, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины).

По версии детективов, Гаврилова в течение 2015-2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн грн. Законность оснований приобретения собственности не подтверждена доказательствами, а их стоимость значительно превышает законные доходы чиновника.

Также, по мнению следствия, председатель Госаудитслужбы внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодных е-декларации за 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 год (более 4,67 млн грн). Следствие считает, что чиновник прибегла к таким действиям умышленно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у нее и членов ее семьи имущества.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в январе 2017 и завершили 3 марта 2018. После этого в течение месяца подозреваемая и ее адвокаты знакомились с материалами следствия.

23 января 2018 главе Госаудитслужбы сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст.368-2, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Суд решил не отстранять Гаврилову от выполнения служебных обязанностей.