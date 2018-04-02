Национальная полиция объявила в розыск народного депутата из фракции партии «Оппозиционный блок» Евгения Бакулина.
Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «Разыскиваемые лица».
По данным правоохранителей, что Бакулин исчез 19 марта.
Напомним, 15 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от «Оппозиционного блока» Евгения Бакулина.
Генеральная прокуратура вызвала народного депутата на 5 апреля в качестве подозреваемого для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве.
Его подозревают в завладении средствами НАК «Нафтогаз Украины» путем злоупотребления служебным положением; в составлении и выдачи заведомо ложных официальных документов; в совершении финансовой операции с денежными средствами, полученными вследствие нарушения, что предшествовало отмыванию доходов.
По данным ГПУ, нардеп давно не посещал Украину.
Бакулин возглавлял «Нафтогаз Украины» с марта 2010 года по март 2014 года.
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