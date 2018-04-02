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«Приватбанк» 30 марта 2018 года подал в районный суд Никосии (Кипр) официальный судебный иск в отношении PricewaterhouseCoopers (Кипр) и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (Украина).

Как сообщает пресс-служба банка, сумма искового заявления составляет 3 миллиарда долларов США в качестве возмещения убытков, которые, как считает «Приватбанк», были понесены им в результате серьезных и значительных нарушений со стороны PwC своих обязанностей и, прежде всего, обязанностей при проверке финансовой отчетности банка за отчетные периоды, заканчивающиеся 31 декабря 2013 года, 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2015 года.

«После подачи судебного иска против бывших владельцев банка в Высоком суде Лондона в декабре 2017 года исковое заявление против PwC представляет собой следующий важный шаг, предпринятый «Приватбанком» по возмещению огромных убытков, бремя от которых до сих пор в значительной степени влияет на экономику Украины», - говорится в сообщении.

Комментируя этот шаг, председатель правления «Приватбанка» Петр Крумханзл сказал: «Подача иска против PwC является логичным и необходимым шагом, учитывая большую ответственность PwC по проверке финансовой отчетности банка. Абсолютная неспособность PwC выявить в банке операции мошенничества на протяжении многих лет привела к тому, что практически весь корпоративный кредитный портфель банка не обслуживается и не имеет соответствующего залогового обеспечения. Теперь кипрский суд будет принимать решение в отношении PwC в установленном порядке».

«Приватбанк» поручил международной юридической компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan (Великобритания) совместно с кипрскими юридическими фирмами Antis Triantafyllides & Sons и Chrysses Demetriades & Co представлять его интересы в ходе судебных разбирательств с PwC.

Напомним, результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что ПАО «Приватбанк» было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд долл. 
ForUm

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