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Весеннее половодье подтопило часть Ахтырки, на помощь населению поднят весь личный состав местной полиции.

Как сообщает пресс-служба полиции Сумкой области, правоохранители на плавсредствах обеспечивают патрулирование, доставляют людей в безопасное место и поддерживают на улицах города общественный порядок.

Первые сообщения о наводнении стали поступать в полицию сразу после часу ночи. По словам жителей, вода поднялась почти на метр, были подтоплены дома и хозяйственные помещения.

«По тревоге немедленно был поднят весь личный состав нашего подразделения, - комментирует ситуацию начальник Ахтырского отделения полиции Руслан Кладько. - Главной нашей задачей было не допустить в таких сложных условиях смерти или травматизма людей, обеспечить безопасное движение на автодорогах и общественный порядок, при этом исключив любую возможность мародерства или краж».

Сотрудники полиции на плавсредствах вместе со спасателями патрулируют улицы, собирают из подтопленных домов людей, кто не смог самостоятельно покинуть район бедствия. Пострадавших принимает городская больница, а также их доставляют в местную гостиницу и зданию горисполкома.

На месте происшествия, кроме полиции, работают бригады ДСНС, медиков и горисполкома. Спасательные работы продолжаются.
ForUm

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