также в разделеПроисшествия
С начала войны на Донбассе погибли 70 пограничников 23
На Тернопольщине перевернулся и загорелся молоковоз 19
Под Днипром вандалы остановили и разрисовали электричку 45
Половодье пришло и на Полтавщину 132
Половодье на Сумщине: людей спасают на лодках 181
Ветер обесточил почти 200 сел в Украине 36
За сутки боевики 38 раз обстреляли позиции сил АТО 27
Полицейских забросали камнями на матче в Мариуполе: 9 пострадавших 114
Стрельба в ночном клубе Ивано-Франковска: задержаны 11 жителей трех областей 99
В Мариуполе мать «ушла в магазин» на трое суток, закрыв в квартире детей 75
Во Львове на матче Премьер-лиги умер болельщик 80
Сутки в АТО: 11 обстрелов, 2 военных ранены 29
За первые сутки «пасхального» перемирия боевики открывали огонь 32 раза 64
Первый день «пасхального» перемирия унес жизнь военного, трое – ранены 59
В Житомире заболели корью более 20 нацгвардеейцев 48
На польской границе легковушка задавила украинца 58
За время АТО ранены более 13 тысяч военных 42
На Черниговщине в военном палаточном городке произошел пожар, пострадал боец 263

Боевики нашли тело военнослужащего, пропавшего из воинской части в зоне проведения антитеррористической операции 29 марта.

Об этом «Украинской правде» сообщил пресс-секретарь штаба АТО Олег Сушинский.

«29 марта во время проверки наличия личного состава обнаружили его отсутствие. Продолжались первоочередные поисковые мероприятия, тело обнаружили представители российско-оккупационных войск и передали украинским военным», - рассказал пресс-секретарь.

По его словам, после проведения судебно-медицинской экспертизы, процесса опознания и оформления соответствующих документов представители гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация 200» доставили тело к месту погребения.

Как ранее сообщал ForUm, 29 марта во время проверки наличия личного состава в одном из военных подразделений сил антитеррористической операции было выявлено отсутствие военнослужащего.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

69
Теги