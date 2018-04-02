Боевики нашли тело военнослужащего, пропавшего из воинской части в зоне проведения антитеррористической операции 29 марта.
Об этом «Украинской правде» сообщил пресс-секретарь штаба АТО Олег Сушинский.
«29 марта во время проверки наличия личного состава обнаружили его отсутствие. Продолжались первоочередные поисковые мероприятия, тело обнаружили представители российско-оккупационных войск и передали украинским военным», - рассказал пресс-секретарь.
По его словам, после проведения судебно-медицинской экспертизы, процесса опознания и оформления соответствующих документов представители гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация 200» доставили тело к месту погребения.
Как ранее сообщал ForUm, 29 марта во время проверки наличия личного состава в одном из военных подразделений сил антитеррористической операции было выявлено отсутствие военнослужащего.
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