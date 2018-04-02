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За время проведения антитеррористической операции в результате подрыва погибли 2558 человек, 242 из них - дети. Об этом заявил начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности полковник Максим Комиссаров, сообщает 112 Украина.

«За время АТО результате подрыва погибли 2558 человек, 242 из них детей», - заявил Комиссаров.

Он также сообщил, что на оккупированном Донбассе 9 тыс. кв. км территории загрязнено взрывоопасными предметами.

В то же время, по информации Комиссарова, на контролируемой Украиной территории загрязненными остаются 7 тыс. кв. км. С 2014 года на подконтрольной Украине территории было очищено 26 тыс. га и ликвидировано 346 тыс. взрывоопасных предметов.

Напомним, 23 марта первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что с начала боевых действий на Донбассе погибли 2383 украинских военнослужащих.
ForUm

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