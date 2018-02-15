Соломенский районный суд Киева избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде личного поручительства.

На входе в здание суда произошли столкновения между представителями полиции и «Национального корпуса», которые требовали ареста Труханова.

Один из активистов выстрелил в правоохранителя. Стрелявший был задержан.

Соломенский районный суд Киева также отпустил заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана на поруки народных депутатов Александра Пресмана из группы «Видродження» и Юрия Мирошниченко из фракции партии «Оппозиционный блок».

Органы государственной власти не могли принимать эффективные меры для сопротивления оккупации Крыма Россией в феврале-марте 2014 из-за плачевного состояния украинской армии и угрозы полномасштабного вторжения РФ. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов в Оболонском райсуде Киева, который слушает дело о госизмене Виктора Януковича.

Он также отметил, что Украина не объявила войну России после начала военной агрессии, поскольку не может защитить себя в случае полномасштабной войны с ядерным государством.

14 февраля военная прокуратура сил антитеррористической операции совместно с полицией Донецкой области на первой линии обороны вблизи населенного пункта Широкино выявила факт убийства четырех военнослужащих одного из подразделений Вооруженных сил Украины.

После основательного исследования полученных доказательств установлена ​​причастность к убийству двух сослуживцев погибших, задержанных в порядке ст. 208 УПК Украины.

Будучи президентом Украины, Виктор Янукович не утвердил стратегический план военных мероприятий, что позже помешало Александру Турчинову ввести военное положение для защиты Крыма от оккупации. Об этом в четверг на допросе по делу о государственной измене Януковича рассказал и.о. министра обороны в 2014 году Михаил Коваль.

Президент Польши Анджей Дуда, отправляя в Конституционный суд обновленный закон об Институте национальной памяти, опротестовал, в частности, формулировку, касающуюся «украинских националистов».

Валовый внутренний продукт Украины в 2017 году вырос на 2,2%.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным они обсудили освобождение украинских заложников и введение миротворцев на оккупированную часть Донбасса.

Сегодня, 15 февраля, российская военная авиация провела условные пуски крылатых ракет в сторону Украины.

Министерство финансов США вместе с другими государственными учреждениями, активно прорабатывает следующие санкции против России, которые будут объявлены вскоре. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Реадмиссия лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили из Украины в Польшу была законной, однако есть вопрос к процедуре ее осуществления. Об этом сказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

В Госпогранслужбы Украины сообщают, что российские пограничники ликвидируют блокпосты на административной границе с аннексированным Крымом.