Президент Польши Анджей Дуда, отправляя в Конституционный суд обновленный закон об Институте национальной памяти, опротестовал, в частности, формулировку, касающуюся «украинских националистов».

Информация о представлении президента Польши в КС называется «Противодействие фальсификации польской истории; защита доброго имени Республики Польша и польского народа», сообщает Польское Радио.

Из сообщения на сайте КС следует, что президент опротестовал положения обновленного закона об ИНП, в которых использованы термины «украинские националисты» и «Восточная Малопольша». В обновленном законе говорится о «действиях, совершенных украинскими националистами в 1925-1950 годах, состоящих в использовании насилия, террора и других форм нарушения прав человека в отношении отдельных лиц и групп людей». В законе также указано, что «такими преступлениями было участие украинских националистов в уничтожении евреев и совершенные ими убийства граждан РП на Волыни и в Восточной Малопольше».

Напомним, Сейм Польши 26 января, а Сенат 1 февраля приняли изменения в закон об Институте национальной памяти, которыми в стране запрещается пропаганда «идеологии украинских националистов».

Новый закон также вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

6 февраля его подписал президент Польши Дуда, одновременно направив его в Конституционный суд.

Положения закона вызвали протесты в Украине и Израиле, а также обеспокоенность в США и Франции.

В то же время глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Конституционный суд Польши может принять во внимание опасения украинцев и несколько изменить данный закон.