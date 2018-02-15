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На территории Луганской и Донецкой областей в ближайшие дни могут произойти вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«По имеющейся информации на территории Луганской и Донецкой областей в ближайшие дни могут произойти вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск, которые могут осуществлять подразделения так называемой 5-й отдельной мотострелковой бригады в районе населенных пунктов Докучаевск и Новотроицкое. Под обстрелы могут попасть, как это уже было неоднократно, жилые дома, объекты инфраструктуры, линии электропередач, водо- и газопроводы, расположенные по обе стороны линии разграничения», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что преступления противника против человечности фиксироваться российскими СМИ, для создания фейковых фото- и видеоматериалов со следующими обвинениями и дезинформированием мирового сообщества и представителей ОБСЕ относительно несоблюдения подразделениями сил АТО режима прекращения огня.

«Вероятно, вооруженные провокации российско-оккупационных войск, с последующей информационной атакой российских пропагандистов, связаны с проведением в пределах Мюнхенской конференции 16-18 февраля встречи «нормандской четверки», во время которой, в частности, будет рассматриваться вопрос размещения миротворческого контингента ООН на Донбассе», – сказано в сообщении.
ForUm

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