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Реадмиссия лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили из Украины в Польшу была законной, однако есть вопрос к процедуре ее осуществления. Об этом в эфире 5 канала сказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

«Реадмиссия действительно была законной. Другой вопрос, каким образом она проводилась, и не было ли в данном случае чрезмерного применения силы по отношению к человеку. Остается вопрос по транспортировке –один из вопросов, который я задала и пограничной, и миграционной службе. Есть еще некоторые процедурные вопросы, касающиеся именно реадмиссии, на которые я бы хотела получить ответы», - сказала она.

Кроме того, Лутковская подчеркнула, что остается еще один вопрос: можно ли осуществлять реадмиссию лица, которое имеет статус обвиняемого.

Она также напомнила, что уже открыты соответствующие производства, а офис омбудсмена обратился с запросами в Государственную пограничную, миграционную службы и другие ведомства по процедуре реадмиссии Саакашвили.

«Запросы только отправлены, я жду ответа. В зависимости от того, какими они будут, можно будет говорить о нарушении или нет», - пояснила Лутковская.

Напомним, 12 февраля лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили депортирован в Польшу.

Ранее в тот же день его задержали в Киеве возле ресторана «Сулугуни» в Музейном переулке. В сети опубликовано видео задержания.
ForUm

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