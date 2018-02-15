14 февраля военная прокуратура сил антитеррористической операции совместно с полицией Донецкой области на первой линии обороны вблизи населенного пункта Широкино выявила факт убийства четырех военнослужащих одного из подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух или более лиц).

В ходе досудебного расследования проведен осмотр места происшествия с участием экспертов и ряд других неотложных и первоочередных следственных (розыскных) действий, направленных на раскрытие этого преступления.

На теле погибших обнаружены огнестрельные пулевые ранения, а в помещении, где последние находились, - признаки сокрытия преступления (поджога и закладки взрывчатки).

После основательного исследования полученных доказательств установлена ​​причастность к убийству двух сослуживцев погибших, задержанных в порядке ст. 208 УПК Украины. С участием их защитников проведены следственные эксперименты, а также их допросы, в ходе которых последние дали признательные показания об обстоятельствах данного убийства, совершенного на почве неуставных отношений прохождения военной службы.

В настоящее время с задержанными проводятся другие неотложные следственные действия, готовится сообщение о подозрении по п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух или более лиц совершенное по предварительному сговору).

Также назначены судебно-медицинские, химические, взрывотехнические, баллистические, иммунологические, цитологические, медико-криминалистические, молекулярно-генетические экспертизы.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, его ход находится на контроле.

Напомним, в штабе АТО сообщили, что тела военных обнаружены в доме, в котором они проживали.