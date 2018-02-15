Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, который с 23 февраля по 7 июня 2014 года исполнял обязанности президента Украины, заявляет, что Украина не объявила войну России после начала военной агрессии, поскольку не может защитить себя в случае полномасштабной войны с ядерным государством.

Об этом Турчинов сказал на заседании Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

«Действительно, объявление войны делается во время военной агрессии. Проблема заключается в следующем - после полного ядерного разоружения Украины, которое состоялось с подписанием Будапештского меморандума, в Украине, на сегодняшний день, к сожалению, нет оружия, способного противостоять ядерному государству, каковым является Россия», - заявил он, сообщает УНИАН.

«У нас нет военных средств для противодействия ядерному государству в случае применения ими (РФ) всего арсенала своего оружия, и именно поэтому объявление войны как в феврале-марте 2014 года, так и, к сожалению, сейчас, когда мы имеем боеспособную армию, имеем оборонно-промышленный комплекс, есть оружие, достаточное для защиты страны, но и сейчас, к сожалению, мы не можем объявить войну агрессору», - добавил Турчинов.

По его словам, после консультаций с партнерами, которые были гарантами безопасности Украины после отказа от ядерного оружия, оказалось, что «они могут нас поддержать не в военном плане, а только на дипломатическом уровне». Как подчеркнул Турчинов, Будапештский меморандум оказался «фактически фейком».

«Именно поэтому мы не могли объявить войну ядерному государству, так как ядерное государство было готово к этой войне, и его вооруженные силы уже были готовы к вторжению, а Украина защитить себя в случае полномасштабной войны в то время не могла», - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия нарушения Будапештского меморандума 1994 года, в соответствии с которым Украина отказалась от ядерного оружия, а Россия, США и Великобритания гарантировали, что не будут применять ядерное оружие против Украины, не было.