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За минувшие сутки зафиксировано 10 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате вражеского огня погиб один украинский военнослужащий, еще один защитник получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«За прошедшие сутки российско-оккупационные войска интенсивно использовали запрещенные Минскими соглашениями образцы вооружения - крупнокалиберные артиллерийские системы и тяжелые минометы», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении враг неоднократно вел огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП возле Луганского.

На донецком направлении эпицентром огневой напряжения стал приморский участок нашей обороны. В частности противник активизировался неподалеку Водяного. Вблизи этого прифронтового населенного пункта незаконные вооруженные формирования применили артиллерийские установки калибра 122-мм и 120-мм минометы. Здесь же враг вел огонь из гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП. Из минометов различных калибров захватчики обстреливали наши опорные пункты вокруг Павлополя, Чермалыка и Широкино. Кроме того, минометы калибра 82-мм и гранатометы российские наемники применили по укреплениям у Тарамчука и шахты Бутовка.

 
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