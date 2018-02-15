Полиция задержала мужчину, который в ходе столкновений возле Соломенского районного суда в Киеве ранил из огнестрельного оружия правоохранителя, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.
«Возле Соломенского районного суда в Киеве ранили правоохранителя. Событие произошло во время обеспечения правопорядка. Стрелка задержали», – говорится в сообщении.
В главке отметили, что полицейского с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу. Стрелявшего – в управление полиции.
«В результате столкновения под зданием суда усилили наряды полиции и Нацгвардии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности и призывают граждан соблюдать нормы действующего законодательства», – подчеркнули в полиции.
Напомним, в четверг Соломенский райсуд Киева рассматривает избрание меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова.
На входе в здание суда произошли столкновения между представителями полиции и «Национального корпуса». Один из активистов выстрелил в правоохранителя.
13 февраля в НАБУ подтвердили объявление подозрения Трухановуи 3 чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества.
Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать Труханова с альтернативой залога в сумме 50 млн гривен.
14 февраля Труханова задержали в столичном аэропорту «Борисполь».
Также в «Борисполе» задержали заместителя мэра Павла Вугельмана.
Труханов отсутствовал в Одессе более 1,5 месяца - с 26 декабря 2017 года, когда началась его очередной отпуск.
Это связывали с активизацией работы НАБУ по делу о покупке помещений завода «Краян» по завышенным ценам под нужды городской власти.
По мнению следствия, размер ущерба, причиненного государству в результате преступной схемы – 185 млн гривен.
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