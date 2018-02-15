Будучи президентом Украины, Виктор Янукович не утвердил стратегический план военных мероприятий, что позже помешало Александру Турчинову ввести военное положение для защиты Крыма от оккупации.

Об этом в четверг на допросе по делу о государственной измене Януковича рассказал и.о. министра обороны в 2014 году Михаил Коваль.

«Операция спонтанно не проводится. Предварительно готовятся войска, средства, боеприпасы, санитарное обеспечение для эвакуации людей. Это большой комплекс мероприятий, а не аля-улю, мы победили», - сказал он, сообщает «Украинская правда».

По словам свидетеля, этот комплекс мероприятий готовится заранее, еще в мирное время, когда идет стратегическое планирование.

«Этого стратегического планирования не было вообще, верховный главнокомандующий (тогда Виктор Янукович. - Ред.) не утвердил его. На основании чего армия могла вдруг подготовиться и ввести военное положение? К чему бы оно привело?» - говорит Коваль.

Он отметил также, что существующие в то время подразделения не могли провести спецоперацию по освобождению Крыма, поскольку не хватало ни сил, ни средств, а также был страх за жизни взрослых и детей, которыми прикрывались казаки и другие «зеленые человечки» во время захвата военных частей ВСУ.

«Мы боялись за их жизнь, их тогда толкали вперед. Кругом пишут «вежливые человечки»... Вот их «вежливость»!» - возмущается Коваль.

Свидетель добавил, что тогда обсуждался вопрос эвакуации семей военных и других гражданских, потому что боялись за их жизнь.

Он отметил, что из Крыма удалось вывести очень мало людей, военных, поскольку большая часть из них изменила присяге и решила остаться в оккупированном Крыму.

«Почему так случилось? Потому что большинство из них хотели остаться со своими семьями на полуострове, не хотели их бросать, у кого-то были свои интересы там», - рассказал Коваль.

Бывший глава МО добавил, что на материковую Украину вернулись около 6 тысяч военных из 20 тысяч. А также удалось вывезти часть кораблей и другую технику.

Напомним, Россия аннексировала АР Крым в марте 2014 года.

Начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что в начале оккупации Россией Крыма в Генштабе планировали операцию, которая могла бы изменить ход событий. Однако ее не реализовали.

Бывший исполняющий обязанности министра обороны, экс-командующий ВМС Игорь Тенюх во время допроса в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене Януковича заявил, что начальник Генерального штаба ВСУ времен Виктора Януковича Юрий Ильин в феврале 2014 года отменил приведение военно-морских сил в Крыму в полную боевую готовность, начал сотрудничать с Россией и склонял украинских военных к госизмене.

По его словам, из 12 тысяч украинских военных в Крыму 10 тысяч перешли на сторону врага.

Бывший заместитель, а затем командующий ВМС Украины Сергей Гайдук заявил, что руководство Военно-морских сил Украины изменило присяге в первые дни российской оккупации Крыма.