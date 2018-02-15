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Соломенский районный суд Киева избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде личной поруки.

Суд отпустил его на поруки народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Дмитрия Голубова.

«Применить к подозреваемому Труханову меру пресечения в виде личной поруки. Определить поручителем народного депутата Верховной Рады Голубова Дмитрия», - заявил судья, сообщает УНИАН.

Также судья обязал отпустить Труханова в зале суда.

Ранее на входе в здание суда произошли столкновения между представителями полиции и «Национального корпуса». Один из активистов выстрелил в правоохранителя. Стрелявший был задержан.

Напомним, 13 февраля в НАБУ подтвердили объявление подозрения Труханову и 3 чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать Труханова с альтернативой залога в сумме 50 млн гривен.

14 февраля Труханова задержали в столичном аэропорту «Борисполь».

Также в «Борисполе» задержали заместителя мэра Павла Вугельмана.

Труханов отсутствовал в Одессе более 1,5 месяца - с 26 декабря 2017 года, когда началась его очередной отпуск.

Это связывали с активизацией работы НАБУ по делу о покупке помещений завода «Краян» по завышенным ценам под нужды городской власти.

По мнению следствия, размер ущерба, причиненного государству в результате преступной схемы – 185 млн гривен.

 
ForUm

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