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Соломенский районный суд Киева отпустил заместителя мэра Одессы Геннадия Труханова Павла Вугельмана на поруки народных депутатов Александра Пресмана из группы «Видродження» и Юрия Мирошниченко из фракции партии «Оппозиционный блок», сообщила пресс-секретарь суда Яна Квитченко.

«В удовлетворении ходатайства о содержании под стражей было отказано. К подозреваемому применена мера пресечения в виде личного поручительства», - сказала Квитченко, сообщает Радио Свобода.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд избрать для Вугельмана меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 30 млн гривен залога.

Ранее Соломенский районный суд Киева также избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде личного поручительства.

Напомним, 13 февраля в НАБУ подтвердили объявление подозрения Труханову и 3 чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать Труханова с альтернативой залога в сумме 50 млн гривен.

14 февраля Труханова задержали в столичном аэропорту «Борисполь».

Также в «Борисполе» задержали заместителя мэра Павла Вугельмана.

НАБУ в ноябре 2016 года начало расследование по факту приобретения по завышенной цене горсоветом здания бывшего завода «Краян». По данным бюро, в начале 2016 года здание было продано за 4 млн грн, а в сентябре того же года одесская мэрия приобрела ее у ООО «Элит Девелопмент» уже за 185 млн грн.
ForUm

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