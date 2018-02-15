Валовый внутренний продукт Украины в 2017 году вырос на 2,2%. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

«По оперативной оценке Госстата, ВВП Украины в 2017 году вырос на 2,2%», – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что среди положительных факторов: высокая потребительская активность, активное строительство и расширение присутствия на рынках ЕС.

Напомним, Национальный банк Украины оценил рост ВВП по итогам 2017 года в 2,1%.