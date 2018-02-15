На входе в здание Соломенского суда Киева, где слушается дело мэра Одессы Геннадия Труханова, произошли столкновения между представителями полиции и «Национального корпуса».

Прозвучали выстрелы, после чего полиция повалила на землю протестующих и задержала одного из них, сообщает Горомадське.

Перед этим между полицейским и представителем «Национального корпуса» произошла словесная перепалка, после чего полиция пыталась задержать мужчину. Тогда около 30 представителей Нацкорпуса пытались помешать задержанию и на ступеньках здания суда произошла драка. Применили слезоточивый газ.

Всего в суд, где слушается дело Труханова, пришли около 60 представителей «Национального корпуса» и организации С14.

Также в здании суда находятся около 50 мужчин в черных балаклавах.

Между мужчинами в балаклавах и представителями «Национального корпуса» уже ранее также произошло столкновение.

На месте находятся также более 200 правоохранителей, в частности, представителей Национальной гвардии.

Как известно, в четверг Соломенский райсуд Киева рассматривает избрание меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова.

13 февраля в НАБУ подтвердили объявление подозрения Трухановуи 3 чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать Труханова с альтернативой залога в сумме 50 млн гривен.

14 февраля Труханова задержали в столичном аэропорту «Борисполь».

Также в «Борисполе» задержали заместителя мэра Павла Вугельмана.

Труханов отсутствовал в Одессе более 1,5 месяца - с 26 декабря 2017 года, когда началась его очередной отпуск.

Это связывали с активизацией работы НАБУ по делу о покупке помещений завода «Краян» по завышенным ценам под нужды городской власти.

По мнению следствия, размер ущерба, причиненного государству в результате преступной схемы – 185 млн гривен.