В ходе столкновений активистов с полицией под Соломенским судом в Киеве, где выбирают меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, пулевое ранение получил боец Национальной гвардии, сообщает «Украинская правда».

На видео видно, как правоохранители задерживают нескольких человек. Неизвестные также бросали в силовиков файеры.

По словам корреспондента УП, когда из зала суда начали выходить «титушки», которые поддерживали Труханова, между ними и активистами завязался конфликт.

Вмешалась полиция, их окружила. Началась давка, схватки и задержания.

Далее националисты и представители батальона «Донбасс» начали давку с правоохранителями с требованием отдать их представителей. Прозвучали два хлопка.

По словам одного из силовиков, 1 нацгвардеец получил пулевое ранение в ногу.

Раненого уже забрала скорая.

Пресс-секретарь нацполици Ярослав Тракало подтвердил ранение одного милиционера.

Как известно, в четверг Соломенский райсуд Киева рассматривает избрание меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова.

13 февраля в НАБУ подтвердили объявление подозрения Трухановуи 3 чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать Труханова с альтернативой залога в сумме 50 млн гривен.

14 февраля Труханова задержали в столичном аэропорту «Борисполь».

Также в «Борисполе» задержали заместителя мэра Павла Вугельмана.

Труханов отсутствовал в Одессе более 1,5 месяца - с 26 декабря 2017 года, когда началась его очередной отпуск.

Это связывали с активизацией работы НАБУ по делу о покупке помещений завода «Краян» по завышенным ценам под нужды городской власти.

По мнению следствия, размер ущерба, причиненного государству в результате преступной схемы – 185 млн гривен.