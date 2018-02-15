Президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора освобождение украинских заложников и введение миротворцев на оккупированную часть Донбасса. Об этом сказал Президент, отвечая на вопросы журналистов о разговоре, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Цель состояла в основном из двух частей. Часть первая – это было высказано ровно три года назад, в начале 2015 при заключении Минска-2. Нам как воздух нужны миротворцы. И если тогда мое предложение не воспринято было никем, то сегодня за три года кропотливой работы, абсолютное большинство стран-членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, плюс те, кто поддерживает Украину, сейчас твердо отмечают абсолютную необходимость миротворческой миссии ООН», - сказал Порошенко.

При этом он отметил, что «миротворческая миссия должна быть на всей оккупированной территории» и должна иметь право наводить порядок – привлекать к ответственности, разоружать незаконные вооруженные формирования.

По убеждению Главы государства, эта «миссия может принести мир на украинскую землю и создать условия для реинтеграции этих территорий обратно в Украину».

«Я обсуждал конкретные детали, списки, конкретные фамилии. Причем как тех, кого мы должны вернуть с оккупированных территорий, так и тех, кого мы должны вернуть из России», - отметил Порошенко. В то же время, глава государства не назвал конкретных фамилий, отметив, что не хочет навредить переговорному процессу возвращения.

«Мы делаем все возможное, для того чтобы вернуть наших домой. И наших воинов, находящихся незаконно в тюрьмах на оккупированной территории. И Сущенко, и Сенцова, Кольченко, крымских татар. Всех, кто незаконно находится на территории Российской Федерации», - сказал Президент.

Напомним, 12 февраля состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным. По данным Кремля, стороны обсуждали обмен пленными и расследование катастрофы Ан-148.