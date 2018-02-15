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Министерство финансов США вместе с другими государственными учреждениями, активно прорабатывает следующие санкции против России, которые будут объявлены вскоре.

Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин во время слушаний в Финансовом комитете Сената США, передает Укринформ.

«Мы активно работаем над санкциями против России на основании нашего секретного брифинга (кремлевского доклада, – ред.)», - отметил глава американского Минфина во время слушаний, посвященных бюджетным предложениям президента Трампа на 2019 финансовый год.

Он подчеркнул, что администрация прорабатывает все необходимые шаги по введению санкций, предусмотренных «Актом о противодействии противникам Америки через санкции», утвержденным в августе прошлого года.

«Я могу заверить вас, что эти санкции наступят уже скоро», - подчеркнул Мнучин.

Напомним, администрация США 29 января представила американскому Конгрессу так называемый «кремлевский доклад», который должен, в частности, определить круг физических и юридических лиц, близких к вертикали власти Путина. В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов.  

Доклад содержал как открытый перечень фамилий, который получил название «список миллиардеров» России, так и закрытую часть, которая была обсуждена на секретном брифинге в Конгрессе США.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что включенных в «кремлевский список» российских политиков и бизнесменов де-факто назвали врагами США.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на основе «кремлевского доклада» будут введены новые санкции против России.

 
ForUm

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