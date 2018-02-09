В городе Пхенчхан (Республика Корея), который расположен в горах Тхэбэк в 130 километрах к востоку от Сеула, состоялась торжественная церемония открытия ХХІІІ зимних Олимпийских игр.













































Во время «Парада наций» знаменосцем сборной Украины, которая прислала на Олимпиаду-2018 33-х атлетов, была олимпийская чемпионка по баитлону Елена Пидгрушная.

Президент Республики Корея Кореи Мун Чжэ Ин официально объявил об открытии Олимпийских игр.

Первая украинская спортсменка в ночь на пятницу, 9 февраля, вышла на олимпийскую трассу в Пхенчхане.

Сотрудники СБУ 8 февраля задержали под Киевом бывшего народного депутата Александра Шепелева, подозреваемого в ряде преступлений, среди которых покушение на убийство и хищение средств.

Правоохранители во время задержания обнаружили у экс-нардепа удостоверение сотрудника «министерства государственной безопасности» «Донецкой народной республики».

В Печерский райсуд, который должен избрать ему меру пресечения, Шепелева доставили с синяками под глазами и зашитой правой бровью.

В СБУ, комментируя избиение задержанного, заявили, что их сотрудники действовали исключительно в рамках законодательства.

Заместитель начальника отдела процессуального руководства Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко заявил, что прокуратура установила доказательства сотрудничества бывшего народного депутата с Федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации.

В столичную гостиницу Fairmont Grand Hotel Kyiv, где находился лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили, приезжали спецназовцы, которые пытались его задержать.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января 2018 года «О дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии Российской Федерации».

Служба безопасности Украины с 2014 по 2017 год запретила въезд в Украину для 303 граждан иностранных государств.

В Министерстве иностранных дел Венгрии 8 февраля опровергли утверждение украинских СМИ, что во время двусторонних политических консультаций между заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднаром и статс-секретарем МИД Венгрии Левенте Мадяром 7 февраля в Ужгороде по закону Украины «Об образовании» сторонам удалось достичь договоренности.

Несмотря на просьбы Украины и согласие самых влиятельных членов Североатлантического альянса в Брюсселе так и не подтвердили дату заседания комиссии Украина-НАТО (КУН) на уровне министров обороны.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил иск группы российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету. Россияне требовали обязать комитет допустить их на предстоящие игры в Южной Корее.