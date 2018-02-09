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В столичную гостиницу Fairmont Grand Hotel Kyiv, где находился лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили, приезжали спецназовцы, которые пытались его задержать.

Из лидеров РНС Юрий Деревянко. сообщил, что в гостиницу, где находится Саакашвили, приехало около 10-15 человек спецназовцев. «Они сказали, что приехали по требованию пограничной службы. Но поскольку это частная собственность, то их просили показать документы, позволяющие им находиться в гостинице. Документов не было. И поскольку сюда прибывает все больше людей (в поддержку Саакашвили. – Ред.), то они сели и уехали. Сейчас их здесь нет», - сказал Деревянко, сообщает «Украинская правда».

Он не смог уточнить, живет ли Саакашвили в данном отеле.

«Он сейчас находится здесь. Но я не знаю, живет он здесь или просто зашел», - сказал Деревянко.

Он также добавил, что вскоре Саакашвили выйдет к людям с заявлением.

В то же время в СБУ сообщили, что они не отправляли «Альфу» в гостиницу и об упомянутых событиях ничего не знают.

«Спецподразделение «Альфа» может привлекаться во исполнение поручений различных органов, не только СБУ. Мне об этом ничего не известно», - сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. 

Не смогли прокомментировать эту информацию и в ГПУ.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сказала, что про «Альфу» под отелем ей ничего не известно.

В отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv отказались сообщить информацию о возможном присутствии силовиков. «Это конфиденциальная информация. Мы не комментируем ничего ни о наших гостях, ни о каких-то действиях», - сообщила представитель отеля.

Представитель миграционной службы сообщил, что не располагает информацией о возможной подготовке задержания Саакашвили.

Напомним, 8 декабря 2017 года вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили за деньги соратников экс-президента Виктора Януковича финансировал акции протеста для захвата власти в Украине.

Сам Саакашвили заявил, что его не финансируют олигархи и Россия. 

11 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.

15 декабря 2017 года Генеральная прокуратура обжаловала это решение. 

 26 января Апелляционный суд Киева частично удовлетворил ходатайство обвинения и избрал меру пресечения экс-председателю Одесской ОГА в виде домашнего ареста в ночное время.

6 февраля срок домашнего ареста истек.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Генпрокуратура не будет подавать ходатайство о продлении меры пресечения для Саакашвили. 
ForUm

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