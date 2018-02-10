Следственный судья Печерского районного суда Киева удовлетворила ходатайство Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Александру Шепелеву до 8 апреля 2018 года.

Соответствующее решение объявила следственный судья Ирина Литвинова. «Постановлением ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому Шепелеву Александру Александровичу 4 июля 1970 года рождения, уроженца города Горловка Донецкой области, меру пресечения в виде содержания под стражей, избранной в соответствии с постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева 26 марта 2015 года», - заявила судья, сообщает УНИАН.

Она отметила, что установлен срок действия меры пресечения на 60 суток со дня задержания подозреваемого, а именно до 8 апреля 2018 года.

Напомним, сотрудники СБУ 8 февраля задержали под Киевом бывшего народного депутата Александра Шепелева, подозреваемого в ряде преступлений, среди которых покушение на убийство и хищение средств.

Правоохранители во время задержания обнаружили у экс-нардепа удостоверение сотрудника «министерства государственной безопасности» «Донецкой народной республики».

9 февраля в Печерский райсуд, который должен избрал ему меру пресечения, Шепелева доставили с синяками под глазами и зашитой правой бровью.

В СБУ, комментируя избиение задержанного, заявили, что их сотрудники действовали исключительно в рамках законодательства.

Заместитель начальника отдела процессуального руководства Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко заявил, что прокуратура установила доказательства сотрудничества бывшего народного депутата с Федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации.

Как известно, Дело против Шепелева было возбуждено в 2012 году. Экс-депутат от БЮТ был задержан на территории Венгрии в начале июля 2013 года. Позже его экстрадировали в Украину и арестовали. Впоследствии экс-нардепа перевели в больницу, откуда он сбежал в июле 2014 года. В сентябре 2014 года Интерпол объявил в розыск сбежавшего депутата. Менее чем через год он был задержан в Подмосковье и арестован московским судом. В августе 2016 года он вышел из российского СИЗО.

3 апреля 2015 года Генеральная прокуратура Украины обратилась в Генпрокуратуру РФ с запросом о выдаче Шепелева. В августе 2016 года в ГПУ сообщили, что Российская Федерация официально отказала Украине в экстрадиции из-за его сотрудничества с ФСБ.

В Украине Шепелеву инкриминируют причастность к расхищению средств «Родовид Банка» на сумму более 220 млн грн, а также участие совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации хищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года. Кроме того, его подозревают в участии в совершении покушения на убийство бывшего акционера «Родовидбанка» Сергея Дядечко.