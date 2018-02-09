Служба безопасности Украины с 2014 по 2017 год запретила въезд в Украину для 303 граждан иностранных государств. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на информационный запрос 112 Украина.

Среди лиц, на которых распространяется указанный запрет, - преимущественно граждане России.

При этом в указанное число не входят лица, причастные к террористической деятельности.

«Решение о запрете въезда на территорию Украины иностранным гражданам принимается индивидуально относительно каждого лица при наличии информации о фактах совершения им общественно опасного деяния независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины, предупреждение, выявление и прекращение которого отнесено к компетенции СБУ», - пояснили в спецслужбе.

Перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности, составляется на основании обращений СНБО, СБУ и Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Как ранее сообщал ForUm, в течение 2017 года принято около 1500 решений о запрете въезда в Украину иностранным гражданам за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.